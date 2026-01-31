Le date di Serie A della 25ª e 26ª giornata: ECCO quando Inter-Juventus

Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata del Campionato 2025/26. Stabilita la data per il big match contro la Juventus, che si disputerà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20:45.

Di seguito date e orari fino alla 26ª giornata della Serie A 2025/26:

23ª giornata | domenica 1 febbraio 2026, ore 18:00 Cremonese vs INTER

Quarti di finale Coppa Italia | Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21:00 INTER vs Torino

24ª giornata | domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00 Sassuolo vs INTER

25ª giornata | sabato 14 febbraio 2026, ore 20:45 INTER vs Juventus

Andata Playoff UCL | mercoledì 18 febbraio, ore 21:00 Bodø/Glimt vs INTER

26ª giornata | sabato 21 febbraio 2026, ore 18:00 Lecce vs INTER

Ritorno Playoff UCL | martedì 24 febbraio, ore 21:00 INTER vs Bodø/Glimt