Marotta (Sky): “Hakimi va al PSG. Lautaro? Vogliamo tenerlo, a lavoro per il rinnovo”

L'ad nerazzurro si è sbilanciato sul futuro di Achraf Hakimi

Beppe Marotta , ad dell' Inter , è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport in occasione della cerimonia d'apertura del calciomercato al Grand Hotel di Rimini. L'amministratore delegato ha risposto a diverse questioni, come quelle di Hakimi e Lautaro ma ha avuto modo anche di parlare di Christian Eriksen : "Siamo alle fase finali per Achraf al PSG , sarà completato in 24 ore". Il dirigente nerazzurro ha poi approfondito l'argomento.

SU HAKIMI - "Trasferimento doloroso, ma come amministratore ho l'obbligo di interpretare le linee guida della proprietà in un momento di difficoltà per tutto il calcio. Essere riusciti a trasferirlo senza nessuna contropartita, ma solo cash. è mosca bianca. Chi al posto di Hakimi? Noi lavoriamo in team, bisogna avere pazienza nel cogliere le opportunità che il mercato creerà. Non prevedo grandi movimenti in entrata anche per le big, per cui già confermare un gruppo vincente sarà punto di partenza importante"