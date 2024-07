Marotta: “Lautaro ha già firmato. Gudmundsson non è un’opzione”

Intervistato da Sky Sport, Beppe Marotta ha annunciato di fatto il rinnovo di Lautaro Martinez, frenando invece sull’ipotesi Gudmundsson per l’attacco dell’Inter. Queste le parole del presidente nerazzurro:

RINNOVO LAUTARO – “Il rinnovo Lautaro è cosa già fatta. Abbiamo già raccolto la firma, ma vogliamo dare l’ufficialità quando tornerà dalle ferie. Quindi nel giro di una settimana o due”.

NUOVA STAGIONE – “Abbiamo confermato quasi totalmente l’organico dell’anno scorso e bbiamo inserito pedine importanti come Taremi, Zielinski e Martinez. Abbiamo reso la squadra competitiva per i nostri obiettivi e traguardi. Abbiamo un ottimo allenatore, abbiamo uno staff sia dirigenziale che tecnico di altissimo livello e un grande pubblico. Con queste basi e valori aggiunti partiamo per la nuova stagione”.

GUDMUNDSSON – “Gudmundsson un’ipotesi concreta? No, perché in questo momento abbiamo già un attacco ricco di qualità, valori e numeri. Non dico che è un giocatore che non interessi, ma in questo momento non fa al caso nostro”.

CONTE AL NAPOLI – “Più protagonisti abbiamo nel campionato italiano e meglio è. Conte è un bravo allenatore, quindi metterà tutte le sue capacità per una realtà bella come il Napoli. Sarà sicuramente da annoverare tra le candidate allo scudetto”.