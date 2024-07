L’Inter ABBANDONA due piste in difesa: concorrenza su un nome

C’è ancora bisogno di aspettare prima dell’affondo decisivo per il difensore centrale, ma in casa Inter sembra esserci una preferenza netta per un nome nello specifico. Si tratta di Jakub Kiwior dell’Arsenal, che rispetterebbe le richieste di Oaktree di investire per un profilo giovane.

Abbandonate proprio in questo senso le piste che portano a Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, come racconta Sky Sport. Almeno per il momento. L’operazione Kiwior, invece, potrebbe essere favorita dall’arrivo a Londra di Calafiori dal Bologna.

Tuttavia, proprio il club emiliano rappresenta un possibile ostacolo per i nerazzurri. Ecco perché i nerazzurri rimangono vigili per quanto riguarda Robert Renan, di proprietà dello Zenit e in prestio all’Internacional di Porto Alegre.