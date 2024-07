Dove vedere Inter-Pergolettese, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Pergolettese in diretta tv e streaming

Continua il precampionato dell’Inter, che affronta il secondo test amichevole della sua estate. Al BPER Training Centre di Appiano Gentile affronteranno la Pergolettese. A differenza della gara con il Lugano, i tifosi nerazzurri potranno seguire la gara in diretta. Il calcio d’inizio è fissato per lunedì 22 luglio alle ore 18.30.

Informazioni utili per seguire Inter-Pergolettese

Inter-Pergolettese sarà trasmessa in diretta sul sito inter.it, sul canale Youtube e sull’app ufficiale del club nerazzurro. In ogni caso, la gara non sarà aperta al pubblico presente dal vivo.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Pergolettese in diretta insieme a voi!