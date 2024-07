Chi è Robert Renan, il “nuovo Marquinhos” per la difesa dell’Inter

L’Inter continua la caccia al profilo giusto per occupare il posto di vice-Bastoni. Una necessità creatasi con l’infortunio di Buchanan e il conseguente avanzamento di posizione di Carlos Augusto nei piani di Inzaghi, e che sta portando alla valutazione di diversi giocatori.

Il nome nuovo, emerso nelle ultime ore, è quello di Robert Renan, brasiliano classe 2003 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, in prestito all’Internacional di Porto Alegre nell’ultima stagione. In attesa di capire se ci sarà un reale affondo dei nerazzurri, andiamo a conoscere meglio la sua carriera e le sue caratteristiche.

Renan Inter

Renan è stato accostato all’Inter di recente e va a inserirsi nella lista di difensori giovani e di grande potenziale sui quali investire, come richiesto da Oaktree. Si tratterebbe di un acquisto che occuperebbe l’ultimo slot da extracomunitario a disposizione del club (l’altro è stato preso da Taremi).

A complicare l’operazione potrebbero essere i costi della stessa, che rischiano di essere molto elevati. Su Transfermarkt la sua valutazione è di circa 9 milioni di euro, ma la richiesta dello Zenit è sensibilmente più alta: 20 milioni di euro, a fronte di una clausola rescissoria da 26 milioni di euro. L’Inter dal canto suo, potrebbe sfruttare la situazione delicata in Russia, per ottenere una formula vantaggiosa per il trasferimento.

Carriera Renan

Nato l’11 ottobre del 2003 a Brasilia, Renan è cresciuto nelle giovanili del Corinthians, squadra che gli ha anche regalato l’esordio nel calcio professionistico, il 21 aprile 2022 in Copa do Brasil, da titolare e in campo per tutta la gara contro il Portoguesa. Dopo quella data sono arrivate altre 12 presenze tra campionato e coppa, tutte da titolari, prima del suo trasferimento in Russia.

A gennaio 2023, infatti, si trasferisce allo Zenit San Pietroburgo. Un’esperienza nella quale incontra diverse difficoltà: dopo un buon inizio, il Mondiale U-20 rallenta il suo processo di inserimento e, al rientro, perde il posto da titolare in estate. Tanto che da settembre gioca solo in 3 occasioni in coppa, con un totale di 18 presenze allo Zenit, raccolte quasi interamente solo nei primi mesi.

Ecco perché lo scorso gennaio è tornato in Brasile, in presito all’Internacional di Porto Alegre, squadra nelle quale dovrebbe rimanere fino a dicembre. In patria ritrova fiducia e titolarità e, ad oggi, ha raccolto 26 presenze, con anche 2 reti.

Da sempre nel giro delle giovanili brasiliane incitore del Sudamericano U-20, è stato tra i protagonisti anche del Mondiale di categoria, con 4 presenze nella competizione. Nell’unica occasione in cui non è stato impiegato, i quarti di finale contro Israele, i verdeoro hanno subito la sconfitta che è costata l’eliminazione.

Renan skills e caratteristiche

Alto 1,86, Renan è un difensore moderno, votato al contrasto aereo e alla ricerca dell’anticipo sull’avversario, ma anche capace di avere una buona gestione del pallone. La sua tecnica, infatti, è di alto livello e questo gli permette di impostare il gioco con sicurezza con il mancino, affidandosi anche a una buona qualità nel lancio lungo.

Ancora molto giovane, ma con già tanta esperienza tra i professionisti, potrebbe essere pronto al passaggio definitivo nel grande calcio europeo (cosa che l’esperienza in Russia non sembra avergli garantito), per affinare le sue doti e compiere un decisivo salto di qualità.

Il suo idolo è Marquinhos, come lui cresciuto nelle giovanili del Corinthians. E Renan potrebbe proprio replicare il percorso dell’attuale capitano del Paris Saint-Germain, arrivato con grande potenziale, ma ancora acerbo a Roma, e impostosi poi come un dei migliori interpreti del ruolo in Francia.