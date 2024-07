Carboni, spunta lo scambio con il Monza: “Affare da 10 milioni”

Ricerche ancora in corso in casa Inter per quanto riguarda il nuovo difensore centrale da regalare a Inzaghi nel ruolo di vice-Bastoni. E tra i tanti nomi emersi, c’è anche una novità delle ultime ore: Andrea Carboni del Monza.

Come riportato da calciomercato.it, il classe 2001 sarebbe l’ultima idea della dirigenza nerazzurra, con il suo cartellino che costerebbe 10 milioni di euro. Il prezzo dell’affare, però, potrebbe scendere se nell’operazione venisse inserita qualche contropartita.

Una di queste potrebbe essere Valentin Carboni. L’argentino potrebbe tornare nuovamente in prestito in Brianza, replicando l’esperienza della scorsa stagione.