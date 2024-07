Inter, due proposte concrete per Correa: lui ha un solo desiderio

E’ stato di Joaquin Correa il primo gol nerazzurro di questo pre-campionato. Con un ottimo movimento a smarcarsi e mandare a vuoto l’avversario, su suggerimento di Taremi, il Tucu ha stappato l’incontro amichevole dello scorso mercoledì contro il Lugano, vinto per 3-2 dall’Inter ad Appiano Gentile.

Una rete che, a dir la verità, non cambia il suo futuro: l’argentino è rientrato dal un prestito sottotono al Marsiglia ed è considerato dal club nerazzurro un esubero da piazzare in uscita sul mercato. La sua cessione, nonostante qualche timido sondaggio pervenuto dalle parti di Viale della Liberazione, fatica però ad accendersi.

A tal proposito, come riportato da Sportmediaset, sul futuro di Correa ad oggi rimangono soprattutto due piste concrete che non si sposano però con la reale volontà dell’attaccante argentino. Questo l’ultimo aggiornamento che riguarda il Tucu: “Lui vorrebbe rimanere in Italia ma le proposte più concrete arrivano dalla Turchia e dall’Arabia”.