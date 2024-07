Inter, senti Pedullà: “La Juve svende Chiesa, ha paura di una cosa”

Nelle ultime ore è tornato forte per il futuro dell’Inter un nome che in passato è circolato con grande interesse. Si tratta di Federico Chiesa, esterno in rotta con la Juventus finito sul mercato dopo il mancato rinnovo coi bianconeri. Il suo contratto, infatti, andrà in scadenza nel giugno 2025 e il rischio di un addio a zero si fa giorno dopo giorno sempre più concreto.

Da qui, come spiegato da Alfredo Pedullà, la voglia della Juventus di liberarsi subito di Chiesa: “La Juve aveva chiesto a Chiesa di andare alla Roma, non escludo che possa richiederglielo ancora. Ha paura che Chiesa prenda tempo per avvicinarsi alla scadenza del contratto. La Juve, che non ha voluto rinnovare il contratto di Chiesa, teme che possa prendere tempo e decidere di andare verso la conclusione della sessione estiva di mercato per poi entrare in un territorio libero”.

L‘Inter, ad esempio, sarebbe interessata all’acquisto di Chiesa più per la prossima estate e preferibilmente a parametro zero. Uno scenario che chiunque all’interno del club bianconero vorrebbe scongiurare, specialmente dopo aver investito così tanto per prenderlo dalla Fiorentina: “La Juve non voleva svendere Chiesa visto che ne aveva investiti 60. Ma lo sacrifica a 20+5 per trovare una soluzione idonea a Chiesa, per evitare di correre quel rischio”.