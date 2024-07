Oaktree fissa i PARAMETRI del colpo in difesa: “Niente fretta”

Non sembra esserci ancora un nome specifico in casa Inter per l’acquisto del vice-Bastoni, con la dirigenza che sta ancora valutando diverse opzioni. Il tutto seguendo quelli che sono i chiari parametri di Oaktree per l’investimento.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il costo dell’operazione non deve essere troppo alto, e preferibilmente in prestito, per un profilo giovane e che magari anche già esperienza in Italia, in modo da favorire l’inserimento in rosa. Un paio di nomi in linea ci sono già, ma l’Inter ha anche un’idea diversa fra le sue opzioni.

Si tratta di Robert Renan dello Zenit, in prestito all’Internacional. Si tratterebbe di un’operazione costosa, di poco inferiore alla clausola rescissoria da 26 milioni presente nel suo contratto. Il brasiliano è un classe 2003, l’età perfetta per gli standard nerazzurri.

Un profilo simile è Jakub Kiwior, per il quale servirebbe la stessa cifra circa in caso di acquisto a titolo definitivo. Un’ipotesi che l’Inter non può permettersi, con la speranza che l’Arsenal possa aprire al prestito più avanti. Stessa speranza, per Johan Vasquez del Genoa, con la società ligure che, però, non sembra intenzionata a cederlo al momento.

Comunque, come scrive sempre il quotidiano romano, non sembra esserci fretta, visti gli attuali scenari di mercato. Il difensore è un colpo che serve a completare la rosa e i dirigenti nerazzurri proseguono la caccia, in attesa che possano sbloccarsi ipotesi già prese in considerazione o aprirsi nuove possibilità.