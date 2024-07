L’agente di Renan: “Interesse Inter? Tutti lo vogliono. Ha richiesta”

Nelle ultime ore, il nome di Robert Renan è stato accostato all’Inter, che sarebbe interessata al difensore brasiliano dello Zenit San Pietroburgo, attualmente in prestito all’Internacional di Porto Alegre. Il sito Revista Colorada, allora, ha contattato l’agente del giocatore per avere novità in merito a questa notizia.

Ecco la risposta:

“Tutti lo vogliono, ma finora nessuno ha fatto una proposta ufficiale. Ha molta richiesta, questo sì”.

Renan ha una clausola rescissoria da 26 milioni di euro, con lo Zenit che potrebbe chiedere qualcosa in meno, ma che, sempre secondo Revista Colorada, sarebbe disposto a cederlo nel calcio europeo solamente a titolo definitivo.