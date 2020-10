Mercato – Ausilio conferma la cessione di Dalbert. E su Marcos Alonso…

La conferma della cessione di Dalbert verso il Rennes è appena arrivata dal direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio. Ospite in occasione della presentazione del nuovo libro scritto da Gianluca Di Marzio “Grand Hotel Calciomercato”, il dirigente nerazzurro – interpellato dal conduttore di Sky Sport Alessandro Bonan – ha confermato l’affare in uscita con la formazione francese, che libererà finalmente un’altra casella all’interno della rosa nerazzurra.

Il ds interista, però, non ha successivamente dato certezze sulla possibile operazione in entrata per Marcos Alonso, anche se ridendo alla domanda sull’esterno spagnolo ha dato l’impressione di poter realmente fare un tentativo con il Chelsea. Insomma, il mercato dell’Inter è ancora nel pieno delle operazioni e potrebbe regalare ad Antonio Conte un altro pupillo per la fascia sinistra per fare l’ennesimo salto di qualità in avanti.

