Sky – Dalbert verso il Rennes: l’Inter conferma l’affare!

Movimenti importanti sul mercato in uscita dell’Inter per quanto riguarda uno degli esuberi all’interno della rosa. Si tratta di Dalbert, il terzino brasiliano spedito in prestito la scorsa stagione alla Fiorentina e tornato ad Appiano Gentile da poche settimane. Secondo l’ultim’ora appena annunciata in diretta su Sky Sport 24, l’ex calciatore del Nizza sarebbe ad un passo dal ritorno in Francia. L’esterno mancino potrebbe infatti diventare presto un nuovo calciatore del Rennes.

La formazione francese, vera rivelazione della scorsa Ligue 1, è riuscita a raggiungere lo storico traguardo della qualificazione in Champions League e sta cercando chiaramente di rinforzarsi. In merito alla trattativa per l’acquisto di Dalbert, la stessa Inter, con il direttore sportivo Piero Ausilio, avrebbe già confermato l’affare in dirittura d’arrivo. Nelle prossime ore ne sapremo di più su formula e cifre dell’operazione tra i due club. Qualora la cessione dovesse concretizzarsi, dovrebbe riaccendersi la pista che porta a Marcos Alonso per i nerazzurri.

