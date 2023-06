L’addio di Marcelo Brozovic sembrava essere ormai solo una formalità e, invece, ci sarebbe ancora da trovare l’intesa finale. Non tra l’Inter e l’Al-Nassr, d’accordo su un’operazione da 23 milioni di euro, ma tra il giocatore e il club saudita.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Brozovic avrebbe sparato alto nel meeting telematico avuto ieri sera con i dirigenti arabi: non basta un triennale da 20 milioni di euro all’anno. Il problema è che l’Al-Nassr avrebbe un budget complessivo per l’intera operazione e, di fatto, alzare l’ingaggio vorrebbe dire ridurre il costo del cartellino. Tuttavia, l’intoppo sembra risolvibile già nelle prossime ore, o al massimo entro questa settimana.

In ogni caso, va sempre ricordato l’interesse del Barcellona, con Xavi che sta provando a corteggiare Brozovic per averlo. I catalani offrirebbero “solo” 7 milioni di euro di ingaggio, uno in più di quanto percepito attualmente in nerazzurro.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio l’Al-Nassr sarebbe ancora in trattativa con Brozovic, con il centrocampista croato che avrebbe chiesto uno stipendio annuo da 30 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Improbabile che la trattativa per l’addio di Brozovic salti proprio ora. L’Inter ha bisogno di cedere il croato per risparmiare sul suo costo a bilancio e per effettuare nuove operazioni di mercato in entrata. Pertanto, è facile pensare che i due club trovino una soluzione in tempi relativamente brevi, accontentando anche il giocatore.