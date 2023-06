Romelu Lukaku non ha voglia di perdere tempo e spera di poter tornare a essere un giocatore dell’Inter il prima possibile. Il belga è fermo sulle sue intenzioni e ora desidera un segnale concreto dai nerazzurri, che lo rassicuri sull’impegno di riportarlo a Milano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Lukaku si aspetta di essere una priorità per il mercato in entrata del club interista. In sostanza, si augura che i soldi incassati dalle cessioni di Brozovic e di Onana vengano subito dirottati sulla trattativa con il Chelsea.

Le condizioni economiche dell’affare ora sono mutate: niente nuovo prestito secco, ma una cessione definitiva da 40 milioni di euro. L’Inter, tuttavia, crede che ci siano margini per un prestito con riscatto condizionato. Una formula che potrebbe favorire anche il Chelsea, che realizzerebbe così una minusvalenza minore.

Lukaku aspetta e si augura che la situazione si possa risolvere in tempi brevi. Stessa speranza di Simone Inzaghi: il tecnico, infatti, avrebbe fatto capire alla società il bisogno di avere in rosa un attaccante del valore di Big Rom.

L’opinione di Passione Inter

In tutta questa vicenda, al di là dell’aspetto economico, va sottolineata la riflessione finale della Rosea: Lukaku è consapevole di avere un fisico importante e non vuole perdere giorni di preparazione con la squadra. Questo è il punto centrale: non avere Big Rom da subito a disposizione, potrebbe voler dire averlo poi in ritardo di condizione. Un rischio che l’Inter e il giocatore non possono permettersi di correre.