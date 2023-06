Non ha l’obbligo di vendere in questo momento l’Inter che, però, ad eccezione di una ristrettissima cerchia di calciatori si siede al tavolo a valutare le proposte in arrivo per i giocatori in rosa. Tra questi Marcelo Brozovic, finito nel mirino dell’Al-Nasrr tra i protagonisti della forte espansione del campionato saudita. La prima offerta da 15 milioni di euro per il cartellino del croato non ha convinto i dirigenti nerazzurri, ma la trattativa va avanti e il giornalista Matteo Barzaghi di Sky riferisce che la richiesta interista parte da 25 milioni di euro. Considerando i tre anni di contratto a oltre 6 milioni di euro netti a stagione, tra soldi risparmiati e incassati rappresenterebbe un’operazione complessiva da 50 milioni per le casse interiste. Considerati i 31 anni di Brozovic, l’offerta cash viene dunque valutata dalla dirigenza, sostiene il giornalista.

L’opinione di Passione Inter

Sarà importante, come ripetiamo sempre, guardare al disegno completo. Se la partenza di Brozovic permetterà di sbloccare operazioni e completare una squadra più forte, tutti saranno d’accordo. Anche se la partenza del croato non sarà semplice da assorbire.