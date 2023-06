Ancora una volta titolare e super gol con la maglia della nazionale albanese per l’interista Kristjan Asllani. Nella sfida di qualificazione all’Europeo 2024, il centrocampista di proprietà dell’Inter ha firmato una gran rete col mancino da fuori area per il 2-1 dell’Albania sulle Isole Far Oer. GUARDA IL VIDEO

