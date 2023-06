Dall’Inghilterra sono rimbalzate oggi notizie secondo le quali Manchester United e Real Madrid si starebbero muovendo sulle tracce di Federico Dimarco. La lista di pretendenti, visto il rendimento dell’esterno nerazzurro, verosimilmente continuerà ad allungarsi, ma nelle intenzioni dell’Inter secondo La Gazzetta dello Sport solo un’offerta veramente elevata potrebbe far traballare la volontà interista di proseguire con Dimarco, a cui in caso di permanenza verrà anche proposto il rinnovo nei prossimi mesi. L’idea della dirigenza infatti è quella di piazzare in uscita Robins Gosens, appetito da Union Berlino, Wolfsburg e un club di Premier League, sostituendolo poi con Carlos Augusto del Monza con cui i contatti vanno avanti.