Mercato – Carboni può cambiare subito squadra

Un gol alla Juventus, purtroppo non sufficiente per portare punti, e soli 183 minuti giocati fin qui tra campionato e Coppa Italia. Il talentuoso Valentin Carboni sta trovando poco spazio e già a gennaio la sua avventura in prestito al Monza potrebbe concludersi. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb l’argentino di proprietà dell’Inter reclama spazio e durante la finestra invernale di mercato si valuterà una nuova sistemazione.

L’opinione di Passione Inter

Carboni ha dimostrato grande potenziale e una volta uscito dal settore giovanile ha bisogno di giocare con continuità, non semplice al Monza dove gli spazi davanti sono ridotti. Attenzione alla Salernitana, che con Sabatini si vocifera abbia già dei contatti con l’Inter per valutare dei prestiti, ma la squadra in lotta per la salvezza potrebbe non essere la soluzione migliore per lanciare un attaccante classe 2005. Chissà che invece non possano cambiare gli scenari con il Frosinone, dove Soulé sta facendo benissimo ma la Juventus non scarta l’idea di richiamarlo per cederlo in Premier League e far cassa. Carboni in un contesto così, valorizzato da Di Francesco, potrebbe far molto bene.