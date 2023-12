La priorità è la ricerca di un esterno dopo lo stop di Cuadrado, con il nome di Tajon Buchanan in cima alla lista dei desideri nerazzurri. In questo momento però in casa Inter non si scarta nemmeno la possibilità di intervenire in attacco, dove Arnautovic e Sanchez al momento non stanno dando grandi risposte alle spalle dei titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram.

Diversi nomi sono stati accostati al club nerazzurro. Da Luis Muriel, proposto dall’agente, a Mehdi Taremi, che l’Inter studia soprattutto a parametro zero per l’estate. Attenzione però anche a Boulaye Dia, possibile partente da una Salernitana che a gennaio potrebbe rinnovarsi e ha bisogno di fare cessioni. Ne parla il giornalista Franco Esposito, ospite su TVPlay, che dopo aver confermato un interessamento da parte dell’Eintracht Francoforte per il giocatore, sull’ipotesi interista aggiunge: “È una possibilità – annuncia -, e proprio con l’Inter, Walter Sabatini potrebbe fare delle operazioni per avere dei prestiti. Dia ha una clausola che scade il 19 gennaio e che prevede il pagamento di 22 milioni se si trasferisce in Europa o 23 per paesi Extra-europei. Credo possa partire con la clausola “.

L’opinione di Passione Inter

Dia aggiungerebbe caratteristiche che mancano nelle alternative ai titolarissimi. Classe ’96, ha già una buona esperienza internazionale e conosce la Serie A, per cui l’adattamento sarebbe limitato. I problemi sono due: in primis il costo del cartellino, se non ci sarà modo di trattare al ribasso su questa clausola, magari inserendo contropartite; il secondo è la Coppa d’Africa che lo vedrà protagonista e, dunque, lo renderà indisponibile da metà gennaio a, forse, metà febbraio.