L’operazione a cui si è sottoposto Juan Cuadrado costringe l’Inter a cercare un rinforzo sulla fascia per il mercato di gennaio. Considerando anche le difficoltà riscontrate nella trattativa per il rinnovo di Denzel Dumfries, la dirigenza nerazzurra sta valutando concretamente la possibilità di anticipare un investimento puntando su Tajon Buchanan, pallino del Ds Ausilio seguito da prima dello scorso Mondiale in Qatar e in scadenza di contratto nel 2025 con il Club Bruges. Il canadese non rinnova e quindi la società belga starebbe aprendo alla possibilità di vendere il giocatore sul quale i dirigenti interisti si stanno muovendo con concretamente. Secondo il portale Calciomercato.it tutto fa pensare che sia lui il nome sul quale l’Inter vuole puntare e la prossima settimana è prevista un’accelerazione.

L’opinione di Passione Inter

Buchanan, classe 1999, è un giocatore che vanta già una discreta esperienza internazionale e con caratteristiche offensive che possono far molto comodo ad Inzaghi. L’ambientamento all’Inter arrivando dal Belgio potrebbe non essere semplice, quindi è tutto da valutare l’impatto immediato in nerazzurro. Ma in ottica futura è un prospetto che si sta seguendo da tempo e oltre a poter garantire un ricambio per Dumfries nel presente, potrebbe essere un’operazione ‘alla Gosens’ lavorando d’anticipo in previsione di una possibile partenza dell’olandese.