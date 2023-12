UFFICIALE – Cuadrado si è operato. I tempi di recupero

Come preannunciato la scorsa settimana dopo la sfida di Champions League contro la Real Sociedad, Juan Cuadrado è volato in Finlandia dove oggi si è sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere il problema al tendine d’Achille. Ecco il comunicato ufficiale diramato dall’Inter: “Juan Cuadrado è stato sottoposto, nella giornata di oggi, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. L’intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l’esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane”.

Secondo le prime indiscrezioni serviranno dai 3 ai 4 mesi per completare il recupero dell’esterno colombiano. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un sostituto, con il nome di Buchanan in cima alla lista dei preferiti.