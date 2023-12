Chi è Marcenaro, l’arbitro di Inter-Lecce: due precedenti incoraggianti

In attesa del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di questa sera tra Inter e Bologna, l’Aia ha annunciato ufficialmente le designazioni della prossima giornata di Serie A. Nel weekend pre-natalizio, l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo sabato 23 dicembre alle ore 18.00, nella gara di San Siro contro il Lecce.

Una sfida affidata a Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova che dirigerà la formazione nerazzurra per la terza volta in carriera in Serie A. Il primo precedente risale infatti allo scorso maggio in occasione del successo ottenuto per 4-2 contro il Sassuolo. Inter che con il fischietto 31enne in campo ha trovato la vittoria anche in questa stagione contro l’Empoli al Castellani per 0-1. Un solo precedente con la squadra pugliese nel match pareggiato con il Napoli nell’agosto 2022.

Marcenaro, inoltre, sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Mariani, mentre Tremolada farà da IV uomo. Var affidato invece a Maggioni con l’esperto Valeri nelle vesti di AVar.