Mercato – Eriksen, il futuro è un rebus: le posizioni di Ajax e Tottenham su un eventuale ritorno

Quale futuro per Christian Eriksen? È questa la domanda alla quale Ausilio e Marotta cercano di rispondere in queste ore. Ed è proprio in questa risposta che potrebbe nascondersi la chiave di volta per sbloccare il mercato di riparazione invernale dell’Inter. Come riportato dal noto giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano su calciomercato.com, in queste ore anche l’Ajax avrebbe fatto un passo indietro sull’idea di riacquistare il danese. Il clamoroso ritorno in Olanda, ipotizzato tra l’altro nei giorni scorsi anche per il Tottenham, è sfumato sul nascere a causa dell’elevato ingaggio del giocatore.

Proprio sul fronte Tottenham però qualcosa potrebbe muoversi: Mourinho avrebbe dato l’ok per un eventuale ritorno, ma ad oggi i due club non avrebbero ancora affrontato faccia a faccia il discorso. “Un’idea di intermediari, non una trattativa in corso – si legge sempre sucalciomercato.com -. E i costi dello stipendio di Eriksen spaventano anche gli Spurs, ecco perché ad ora non è un’ipotesi vicina a concludersi. Ma dovesse aprirsi uno spiraglio, lo Special One sarebbe favorevole”.

