Mercato – Genoa-Ranocchia, contatti avviati. Cessione legata al futuro di Godin

Si fanno sempre più intense le voci che confermano l’interesse del Genoa per Andrea Ranocchia. Il difensore centrale di proprietà dell’Inter è reduce da una grande stagione, in cui in diverse occasioni ha ricevuto la fiducia del tecnico di Antonio Conte per sostituire dal primo minuto il titolarissimo de Vrij. Un attestato di stima, quello conferito al ragazzo umbro da parte del tecnico leccese, che sta inducendo il calciatore a profonde riflessioni.

L’opportunità di tornare a Genova per fare il titolare fisso, sta chiaramente facendo vacillare Andrea Ranocchia, voluto fortemente dal nuovo allenatore Rolando Maran. Secondo quanto riferito questa mattina da Il Secolo XIX, i contatti sarebbero già stati avviati tra il Genoa e l’Inter. Il club nerazzurro vorrà prima capire cosa ne sarà del futuro di Diego Godin, cercato sul mercato dal Rennes negli ultimi giorni. In caso di partenza dell’uruguagio, Ranocchia potrebbe infatti essere bloccato da Conte.

