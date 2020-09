Sport – Koeman decide il futuro di Aleñá. Offerte dall’Italia: c’è anche l’Inter?

Rientrato ufficialmente al Barcellona dopo il prestito al Betis Siviglia, Carles Aleñá è destinato a tornare tra i ritornelli più ripetuti di questo calciomercato. Il centrocampista spagnolo dalle innate qualità calcistiche sta aspettando infatti un faccia a faccia con il nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman, in cui scoprirà le sorti del proprio futuro. Non è infatti detto che il tecnico olandese lo voglia scartare a prescindere, viste alcune illustri partenze a centrocampo come quelle di Ivan Rakitic e Arturo Vidal.

Secondo quanto scritto sulle pagine di Sport, lo stesso Aleñá ha fretta di sapere se rientrerà o meno all’interno del progetto sportivo del Barcellona. Per lui, come in passato, sono arrivate sul tavolo diverse proposte dal campionato italiano. Sebbene il quotidiano spagnolo non abbia rivelato i nomi dei club interessati, non possiamo escludere che l’Inter non sia tra queste pretendenti. In passato, infatti, la società nerazzurra ha realmente sondato il profilo dello spagnolo per il centrocampo, sia come contropartita tecnica in un possibile affare per la cessione di Lautaro, che per un’operazione indipendente.

