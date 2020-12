Mercato – Inter, oggi il vertice Conte-dirigenti. Possibile collegamento con Zhang: cosa dobbiamo aspettarci

Contestualmente alla ripresa degli allenamenti dell’Inter ad Appiano Gentile, Antonio Conte quest’oggi incontrerà l’amministratore delegato Beppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio per fare il punto sul mercato di gennaio. Le parti negli ultimi tempi hanno tenuto rapporti frequenti fissando dei punti fermi intorno ai quali operare in vista della finestra invernale, ma solamente oggi verrà elaborata una strategia vera e propria per non commettere alcuni errori già evidenziati in passato.

Come scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, non si esclude anche la possibile presenza in videoconferenza di Steven Zhang. Il presidente dell’Inter si trova ancora in Cina, ma potrebbe partecipare al vertice per dare quel senso di vicinanza nei confronti della squadra che Conte aveva lamentato più volte nella passata stagione. Tornando al mercato, invece, è chiara l’idea di andare a puntare innanzitutto quei calciatori considerati funzionali, tenendo conto della politica del costo zero imposta per forza di cose dal club.

Il primo imperativo nell’agenda dell’Inter riguarda la risoluzione del caso Eriksen. Poter utilizzare il danese come pedina di scambio per portare a Milano un centrocampista come Leandro Paredes dal Paris Saint Germain, sarebbe già un buon inizio per lo stesso Conte. Ciliegina sulla torta, poi, sarebbe il quarto attaccante. Gervinho rimane in pole nell’ambito di un possibile scambio con Pinamonti, ma attenzione a Graziano Pellè che dal 1° gennaio sarà ufficialmente svincolato.

