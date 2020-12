GdS – L’Inter sceglie Gervinho, ma il Parma tiene duro. Pellè l’alternativa che piace a Conte

Dovesse scegliere oggi tra i nomi che le sono stati accostati negli ultimi tempi, l’Inter andrebbe probabilmente su Gervinho per riempire la casella di quel quarto attaccante tanto caro ad Antonio Conte. L’attaccante ivoriano sembra essere il candidato perfetto, grazie alla velocità che lo caratterizza e lo rende un’arma a sorpresa da poter utilizzare specialmente a partita in corso. Insomma, qualora si trovasse l’accordo con il Parma, il club nerazzurro potrebbe finalmente avere quell’effetto sorpresa necessario in certe partite.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’idea principale di mercato resta quella di uno scambio con Andrea Pinamonti. Ma in un periodo non semplice per il Parma, in cui uno tra Cornelius e Inglese dovrebbe tra l’altro partire a gennaio, sarebbe sbagliato dare per scontato anche la partenza dello stesso Gervinho. Così, ecco spuntare l’alternativa che può piacere ad Antonio Conte e che stranamente non riguarda Olivier Giroud, visto che il francese andrà in scadenza solamente a giugno e l’Inter vuole evitare una nuova trattativa con il Chelsea.

Stiamo parlando di Graziano Pellè, centravanti che tra due giorni andrà in scadenza con lo Shandong Luneng. Il feeling con Conte era già scattato in nazionale: su 20 presenze in maglia azzurra, basti pensare che 17 l’attaccante le ha collezionate sotto la guida del leccese, di cui 15 da titolare. Nonostante quell’errore ai quarti di finale su rigore contro la Germania nell’Europeo 2016, l’allenatore dell’Inter è pronto a dargli un’altra chance, a patto che – dopo aver guadagnato 15 milioni netti per ogni stagione trascorsa in Cina – sia disposto ad accettare un ingaggio non superiore a quello di Pinamonti.

