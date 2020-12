Transfermarkt – Crescita dei valori di mercato nel 2020, boom di Bastoni: vale 45 milioni, record tra gli italiani

Al tramonto del disgraziato anno 2020, qualcuno che può sorridere per come siano andate le cose, in fondo, c’è: e se parliamo di calcio, se parliamo di Inter, quel qualcuno – tra gli altri – può sicuramente essere Alessandro Bastoni, giocatore che negli ultimi dodici mesi si è consacrato a titolare quasi indiscusso – rotazioni permettendo – nella retroguardia nerazzurra, guadagnandosi la fiducia di Conte nonché (eccoci qui alla notizia) incrementando notevolmente il proprio valore di mercato.

E la notizia è appunto questa: l’esponenziale crescita del valore di mercato di Alessandro Bastoni nel corso dell’ultimo anno solare. I numeri li fornisce Transfermarkt, e per compilare la graduatoria basta mettere in ordine qualche dozzina di cifre. Secondo il noto portale di trasferimenti calcistici, il valore attuale del difensore sarebbe pari a 45 milioni di euro, con una crescita di 22 milioni (a gennaio, quindi, il valore era di 23). Una crescita spaziale, pari al 95,7% della cifra iniziale: un dato che porta il giocatore a occupare la ventesima posizione per incremento del valore di mercato (assoluto, non in percentuale), primo tra i giocatori di squadre italiane. A suo modo, è un record.

