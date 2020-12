Sconcerti: “Metto Barella e Lukaku nella mia Top 11. Eriksen il flop di questa Serie A”

Altrove, nel 2020 quasi 2021, hanno già consegnato i premi al miglior calciatore del secolo, per togliersi il pensiero: qui, invece, si passano semplicemente in rassegna i migliori undici calciatori della stagione, e lo si fa con le parole pronunciate da Mario Sconcerti – giornalista e opinionista calcistico – questo pomeriggio a TMW Radio. Sconcerti ha sciorinato la propria formazione con i migliori calciatori, a suo dire, del campionato, sino a questo momento: una formazione dove compare il miglior giocatore del secolo, ma dove – attenzione – compaiono anche due calciatori dell’Inter, ovverosia Lukaku e Barella.

Ecco quindi la formazione disegnata da Sconcerti: “Sceglierei un 4-4-2 – esordisce – Metterei Szczesny in porta, poi Acerbi e Koulibaly centrali, Hernandez e Cuadrado terzini, Mkhitaryan e Insigne sulle fasce, Barella e Pellegrini mezzali, Lukaku e Ronaldo come punte”. E quando gli viene chiesto, invece, chi sia il flop più assoluto di questa stagione, il giornalista non ha dubbi: “Di sicuro Eriksen”, afferma.

