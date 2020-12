La Premier League all’assalto di Vecino: l’Inter riceve offerte da due club

Tra i tanti nomi in uscita dall’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato c’è anche quello di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano è lontano dai campi ormai da tempo a causa di un problema al ginocchio destro che, tra l’altro, lo ha costretto anche ad un’operazione chirurgica verso metà luglio per per superarlo definitivamente. Dopo un lungo periodo di stop e riabilitazione l’ex Fiorentina è ora pronto a tornare, come ha testimoniato lui stesso sui social. Il suo futuro, però, potrebbe essere non solo lontano da Milano, ma addirittura lontano dall’Italia.

Come riportato da calciomercato.com e rilanciato anche da alcuni media inglesi, infatti, su Vecino ci sarebbe il forte interesse di alcuni club inglesi. In particolare, in sede all’Inter sarebbero già arrivate due offerte, provenienti dall’Aston Villa e dal West Ham. Essendo considerato uno dei cedibili, il club le valuterà attentamente per poi prendere la decisione migliore. L’impellente necessità di sfoltire la rosa – soprattutto a centrocampo – potrebbe risultare decisiva.

