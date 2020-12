Mercato – Inter, aperta la lotta con un altro top club per Wijnaldum

Giuseppe Marotta tenta il colpo di mercato. L’amministratore delegato dell’Inter starebbe infatti pensando a Georginio Wijnaldum per rinforzare il centrocampo, che presto si priverà di Christian Eriksen e non solo. Il dirigente nerazzurro – scrive Enzo Bucchioni – vorrebbe proprio imitare (almeno nelle intenzioni iniziali) l’operazione che ha portato il danese in maglia nerazzurra.

L’affare non è però dei più semplici. Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto col Liverpool e potrebbe lasciare la rosa di Jurgen Klopp già a partire da gennaio. Il costo del cartellino si aggira sui 40 milioni di euro, ma a gennaio l’eventuale affare potrebbe concludersi anche sulla base di 15-20. Concorrenza permettendo.

L’Inter non è infatti la sola ad accaparrarsi il 30enne. L’ex Newcastle fa gola ad altri top club europei, su tutti il Barcellona. La società blaugrana – sotto pressione di Ronal Koeman, ex commissario tecnico della Nazionale olandese -, avrebbe avviato i contatti con i Reds portandosi in vantaggio per il mercato di gennaio.

