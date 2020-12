TS – Inter, si cerca un difensore: non si molla l’ipotesi Maksimovic

L’Inter guarda indietro. Non sul campo o in classifica, dove la formazione di Antonio Conte è a-1 dal Milan, quanto in sede di mercato. Tra le strategie societarie, vi sarebbe infatti anche quella di intervenire in difesa. Una difesa che in estate ha visto l’arrivo di Kolarov dalla Roma, ma che potrebbe essere ritoccata ancor di più.

Come riportato da Tuttosport, infatti, l’Inter starebbe prendendo in considerazione l’acquisto di un nuovo difensore. Questo, però, non preclude la partenza di Skriniar, che per 40 milioni potrebbe comunque lasciare Milano. Tra i vari profili presi in considerazione c’è anche quello di Nikola Maksimovic.

Il 29enne centrale del serbo è da tempo accostato all’Inter. Ora, però, il matrimonio tra l’ex Fiorentina ed il club nerazzurro potrebbe avvenire. Il contratto col Napoli è in scadenza e al momento non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo. Se così dovesse essere, l’Inter troverebbe in Maksimovic sia il vice (o sostituto) di Skriniar, ma anche una valida alternativa a De Vrij.

