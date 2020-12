Barella: “Un orgoglio aver fatto parte del Cagliari. Riva l’ha reso grande”

In occasione del centesimo anniversario di nascita del Cagliari, Sky Sport ha preparato il documentario “A chent’annos“. Al suo interno, presente anche una breve intervista a Nicolò Barella, attualmente in forza all’Inter di Antonio Conte ma con i cagliaritani nel cuore.

Ecco, dunque, le parole di Barella: “È stato bello crescere nella scuola calcio dedicata a Gigi Riva, portare il suo nome sulla maglia è sempre emozionante. Soprattutto, essere arrivato in Serie A col Cagliari, la squadra che lui ha reso grande, è stato un orgoglio“. Il centrocampista numero 23 dell’Inter non perde occasione per ricordare con felicità il suo passato nell’isola.

