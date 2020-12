Costacurta su Conte: “L’Inter è più solida, ha cambiato approccio oltre che l’atteggiamento”

L’Inter di Antonio Conte sta vivendo settimane e mesi da montagne russe: dopo l’eliminazione in Champions League, i nerazzurri hanno rialzato la testa e stanno concentrando tutte le energie sul campionato. Proprio il tecnico della Beneamata ha subito diverse critiche in questo periodo, ma Alessandro Costacurta ha voluto prendere le sue difese a Sky Sport.

Ecco, quindi, la disamina dell’ex difensore del Milan: “Non penso che Conte abbia cambiato solamente atteggiamento, ma proprio l’approccio dell’intera squadra a livello di tattica. Prima voleva comandare il gioco, andando a raggiungere anche il 60% a volte il possesso palla. I risultati contro Real Madrid e Sassuolo hanno cambiato la tattica e il gioco, mettendo più solidità a livello difensivo. Per fare questo ha dovuto abbassare il baricentro: con tanti metri alle spalle i difensori interisti andavano in difficoltà. Abbassandosi invece si migliora la solidità, valorizzando le ripartenza e chiedendo meno ai centrocampisti, nonostante si sia sofferto col Napoli nel finale. Quando giochi ogni tre giorni l’apporto soprattutto degli uomini in mezzo al campo può subire un certo calo nel lungo andare“.

