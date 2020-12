Mercato – Inter, attenta: il Barcellona non molla Wijnaldum. Koeman spera di poterlo convincere

Georgino Wijnaldum al centro del mercato. Il centrocampista olandese è in uscita dal Liverpool. L’Inter ha manifestato più volte il proprio interesse, ma non è la sola. Sulle tracce del classe ’90 c’è anche il Barcellona, che potrebbe giocare una carta importante. Sulla panchina dei blaugrana siede infatti Ronald Koeman, ex commissario tecnico della nazionale olandese.

L’ex difensore spera di riuscire nell’impresa di persuadere Wijnaldum, riporta Sky Sport. Il giocatore, intanto, ha rifiutato la proposta di rinnovo che i Reds hanno presentato ad inizio dicembre.

