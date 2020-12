L’ex Cordaz: “All’Inter piacevoli ricordi, ma pensiamo ad arginarli. San Siro? Grande emozioni giocarci”

Riprenderanno domani gli allenamenti dopo una breve pausa natalizia. L’Inter si prepara così alla seconda parte di stagione da seconda in classifica, reduce da sette vittorie di fila in Serie A, e ad un solo punto dal Milan capolista. Domenica si torna già in campo ed i nerazzurri a San Siro alle 12:30 affronteranno il Crotone.

Ai microfoni ufficiali del club ha parlato il portiere dei calabresi Alex Cordaz. L’estremo difensore – cresciuto nelle giovanili dell’Inter – ha parlato così: “All’Inter ho ricordi piacevoli, fa parte della mia infanzia ma ora è passato. Pensiamo alla partita di domenica e pensiamo a come arginarli. Sarà un’impresa ardua ma ci proveremo. Servirà una gara attenta, tanto agonismo e non è detto che basti: giocheremo forse contro la miglior squadra della Serie A. San Siro? E’ emozionante giocarci, la gente fa la differenza. Ora però è vuoto”.

