Mercato – Inter davanti a tutti su Dybala, Marotta fiuta il colpaccio

La Joya è un'ipotesi concreta

Pietro Magnani

L'Inter ci proverà veramente per Paulo Dybala. Non si tratta infatti di una semplice suggestione di mercato passeggera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro è intenzionato a fare la propria offerta e anzi: al momento sarebbe nettamente in vantaggio su tutta la concorrenza.

Ovviamente questo non è mediaticamente il momento opportuno per calcare la mano e affondare il colpo, ma i contatti ci sono già stati e Marotta è fiducioso: a tempo debito giocherà le proprie carte per fare tutto il possibile per portare la Joya a Milano. Certo la concorrenza sarà tanta, ma la dirigenza dell'Inter sembra aver convinto anche il presidente Steven Zhang sulla bontà dell'investimento. Soprattutto per il curriculum di Dybala: è uno abituato a vincere. Inoltre da tempo l'Inter non ha un calciatore che può stuzzicare tanto l'immaginario dei tifosi con le sue giocate. Senza contare che ha qualità che nessuno nella attuale rosa ha.

Infine la bontà economica dell'affare: prendere un giocatore come l'argentino a parametro zero è sempre un affare. L'Inter è una squadra che deve auto finanziarsi, ma un colpo del genere potrebbe essere fatto senza sacrifici, solo liberando il monte ingaggi da esuberi pesanti come Vidal e Vecino. A Dybala l'Inter potrebbe proporre un contratto come quello di Lautaro: 7 milioni a stagione più bonus. Che il sogno possa presto diventare realtà?