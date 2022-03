Inter, valutazioni in corso sull’attacco: ecco cosa potrebbe cambiare

Il reparto offensivo cambierà parecchio?

Dzeko e Lautaro infatti, pur avendo segnato discretamente, non si intendono: manca l'amalgama che c'era tra il Toro e Lukaku. Correa d'altro canto non offre alcuna garanzia dal punto di vista fisico e realizzativo, mentre Sanchez si è dimostrato piuttosto discontinuo e quasi certamente a giugno lascerà. Molto delle strategie nerazzurre dipenderà dal futuro di Lautaro, blindato sì, ma certamente il giocatore più appetibile e "vendibile" della squadra di Inzaghi. La situazione economica infatti non permette spese folli: si potrà investire il giusto solo a fronte di qualche uscita importante. Marotta ed Ausilio comunque cercheranno di fare il possibile con quanto messo a loro disposizione, a prescindere dalla conferma del Toro: Dybala a zero potrebbe essere una soluzione, così come Lukaku in prestito. Discorso diverso per Thuram e Scamacca: lì, a meno di contropartite tecniche, ci sarà da investire denaro sonante.