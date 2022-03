Mercato – L’Inter vuole un vice Brozovic: pronta la “soluzione interna”?

Il croato deve poter rifiatare

Con ogni probabilità oggi, o nei prossimi giorni, ci sarà l'annuncio ufficiale per il rinnovo di Marcelo Brozovic . All' Inter però sanno bene che, visto quanto è diventato indispensabile il croato, serve un suo doppione, qualcuno che possa sostituirlo quando affaticato, infortunato o squalificato.

Come riportato da Corriere dello Sport, Marotta ed Ausilio starebbero valutando diverse opzioni per inserire in rosa qualcuno che possa avere caratteristiche simili a Brozovic: una esterna e due interne. Quella che stuzzica di più è il giovanissimo e promettente albanese dell'Empoli Asllani. Il ragazzo sta dimostrando grande personalità e ha attirato su di sé l'attenzione delle big di Serie A e non solo. La sua valutazione sta salendo in fretta e si parla già di una decina di milioni.

Ipotesi decisamente più economiche, anzi gratuite, sarebbero Agoumé e Sensi. Il giovane francese sta impressionando al Brest e quasi certamente al rientro dal prestito verrà trattenuto a Milano. Tuttavia ha caratteristiche diverse, molto più da mediano che da regista puro: riuscirà ad adattarsi? Per Sensi il discorso è diverso. Pur essendo un calciatore più offensivo rispetto al croato, le sue qualità non sono in dubbio. A lasciare qualche perplessità è la sua integrità fisica, una grossa incognita che non si può non considerare. Alla Samp però sta trovando continuità e l'Inter spera di poterlo ritrovare al 100%. Una cosa è certa: un vice Brozovic è d'obbligo per la prossima stagione.