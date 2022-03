Skriniar: “Rinnovo? Sono fiducioso. Possiamo ancora vincere lo Scudetto”

Il difensore slovacco: "Penso che i dirigenti dell'Inter siano soddisfatti delle mie prestazioni"

Milan Skriniar, premiato per la terza volta di fila come calciatore slovacco dell'anno, ha parlato del suo futuro all'Inter del premio: "Senza dubbio mi ha aiutato il fatto di aver vinto con l'Inter. Abbiamo vinto lo scudetto e pure quest'anno possiamo ripeterci, anche se siamo un po' indietro in classifica. La Serie A è un campionato molto equilibrato, abbiamo sbagliato qualcosa purtroppo, ma torneremo a vincere presto".