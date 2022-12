Mercato – Dalla Spagna: Inter su Guido Rodriguez del Betis Siviglia

Tra gli obiettivi di mercato dell' Inter c'è sicuramente un centrocampista. Tra i tanti nomi usciti nelle ultime settimane, c'è anche quello di Guido Rodriguez , calciatore argentino attualmente impegnato in Qatar con la Seleccion.

In ogni caso, secondo Estadio Deportivo, sito spagnolo che riporta dell'interessamento nerazzurro, il Betis Siviglia non sarebbe propenso alla cessione del suo centrocampista. Tuttavia, di fronte a un'offerta da 25 milioni di euro la posizione del club spagnolo potrebbe cambiare. Rodriguez ha un contratto in scadenza nel 2024.