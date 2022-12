Inter di nuovo in Italia: oggi Onana e Correa, da domani c’è anche Lukaku

Inzaghi pronto a riabbracciare elementi importanti della propria rosa

Enrico Traini

Il mini ritiro di Malta è terminato. L'Inter torna in Italia con due vittorie in amichevole, una contro il Gzira United e una, un po' più prestigiosa, contro il Salisburgo. Buoni segnali per Inzaghi, che aspetta di riavere il gruppo al completo.

Intanto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro riabbraccerà oggi Correa e Onana. Il primo, alle prese con un infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale, sta lavorando per recuperare. Il portiere camerunense, invece, è reduce dall'esclusione clamorosa durante la competizione in Qatar.

Ma non solo. Inzaghi e tutti i tifosi dell'Inter, infatti, attendono la giornata di domani, quando in gruppo tornerà Romelu Lukaku. Il belga sta lavorando individualmente per ritrovare la condizione migliore e dare così un contributo importante nella seconda parte di stagione.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La tournée di Malta ha lasciato sensazioni positive in casa Inter, ma il vero lavoro inizia adesso. Il ritorno di elementi importanti come Onana e Lukaku proietta i nerazzurri con la mente al big match del 4 gennaio, a San Siro contro il Napoli. Vietato fallire per Inzaghi, in quella che è già un'ultima spiaggia per riaprire il discorso Scudetto.