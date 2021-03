Mercato – Inter, Rui Silva si avvicina al Betis: c’è la conferma del presidente

Gli ultimi risvolti legati alla proprietà dell’Inter, se da una parte per fortuna non stanno assolutamente condizionando la brillante condizione mostrata nelle ultime settimane dalla formazione allenata da Antonio Conte, dall’altra ovviamente continuano ad ostacolare il lavoro dei dirigenti nerazzurri sul mercato per la prossima estate. Uno degli obiettivi che potrebbe tornare utile come possibile erede di Samir Handanovic, ad esempio, è Rui Silva del Granada. Il portoghese a giugno andrà in scadenza di contratto e rappresenta chiaramente una ghiotta occasione per tante società.

L’Inter, che per via dei noti problemi societari non ha ancora avuto modo di sferrare un assalto decisivo, potrebbe quindi essere anticipata dal Betis Siviglia. La conferma di una trattativa molto ben avviata con l’entourage dell’estremo difensore è arrivata dal presidente del club andaluso, il quale ha aperto con ottimismo all’arrivo di Rui Silva. Le parole di Ángel Haro sulle frequenze di Onda Cero: “Se ho già acquistato Rui Silva? E’ un portiere che interessa, ma in questo momento è concentrato nel Granada e sta facendo molto bene. Hanno superato il turno contro il Napoli ed è un portiere che ci piace molto”.

