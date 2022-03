Mercato – A centrocampo diranno addio in molti: spunta Xeka in entrata

Vidal e Vecino sicuri dell'addio, Sensi sarà messo sul mercato

Per quanto riguarda Sensi e Gagliardini - secondo Tuttosport - saranno messi sul mercato in attesa di offerte. A dire il vero, il centrocampista ex Atalanta è in bilico ed è più facile che sia Sensi l'elemento davvero "cedibile". Insomma, la maggior parte (se non tutte) delle seconde linee saluteranno l'Inter. Ausilio e Marotta, infatti, hanno capito che c'è bisogno di ulteriori scelte di livello in mezzo al campo per fare un altro salto di qualità.