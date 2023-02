Mercato – Kessie-Inter, evoluzione costante: due strade per l’arrivo

Il quotidiano nella sua edizione odierna racconta che anche in questi ultimi giorni c'è stato un nuovo contatto tra l'Inter e l'agente dell'ex centrocampista del Milan. L'Inter rimarrebbe dunque in cima alla lista delle possibilità per il futuro di Kessie, a patto che si lavori con una formula di prestito con ingaggio in parte pagato dal Barcellona o, in alternativa, all'interno di un'operazione che prevederebbe uno scambio con Marcelo Brozovic, con conguaglio in favore dell'Inter, per il quale i dirigenti nerazzurri stanno iniziando a valutare offerte. Situazione in continua evoluzione, che potrebbe subire un'accelerata nel caso in cui il Barcellona dovesse essere eliminato dalla Conference League. "I tasselli del mosaico sembrano andare tutti nella stessa direzione", chiosa il quotidiano.