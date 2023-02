Onana, notte da stella col Porto: numeri top e record in Champions

Ci sono anche le mani e i piedi di André Onana nell'1-0 dell' Inter sul Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Per un Lukaku che mette in porta il gol decisivo, c'è un portiere che dall'altra parte ha evitato che i lusitani potessero andare in vantaggio potendosi poi permettere una difesa ad oltranza che sarebbe stata molto difficile da scardinare. Ecco alcuni numeri della partite dall'estremo difensore interista.

Impiegato dal primo minuto, Onana ben 55 palloni sfoderando 4 parate, di cui almeno 3 possiamo considerarle decisive. Chiude la gara con un 86% di precisione nei passaggi, non eccelsa ma condizionata anche dal tentativo (in alcuni casi anche forzato) di provare la verticalizzazione per innescare subito gli attacchi interisti. Ben 12, infatti, sono stati i lanci lunghi, di cui 6 hanno pescato un compagno di squadra. Il rating statistico finale è di 7,9, il più alto tra i giocatori dell'Inter scesi in campo contro il Porto. Prestazione molto positiva di Onana, che al pari di Simon Mignolet del Club Brugge è, dopo 7 partite di Champions League, il portiere con il maggior numero di parate effettuate nella massima competizione europea: 33.