La ritorno di Lukaku all’Inter è il grande tema di queste settimane in casa nerazzurra. La trattativa con il Chelsea prosegue e sembra poter arrivare a una soluzione, con il belga che spinge per tornare a Milano. E non è il solo: anche Lautaro Martinez rivuole il suo compagno di reparto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante argentino starebbe seguendo da vicino la trattativa per il ritorno di Big Rom, con diversi messaggi e chiamate per capire a che punto sia la trattativa. Lautaro vuole tornare a formare la Lu-La, dopo che l’anno scorso la presenza di Dzeko ha tenuto separati i due.

Secondo la Rosea, infatti, nei piani di Inzaghi sarebbe questa la coppia d’attacco titolare, con Thuram prima riserva. Rimane da convincere il Chelsea, con Lukaku e Lautaro che si augurano possa esserci una svolta decisiva a breve.

L’opinione di Passione Inter

L’interesse di Lautaro Martinez dimostra ancora una volta quanto tutto il mondo Inter desideri il ritorno di Lukaku. Il belga è il primo a sperarci e i colloqui con il Chelsea proseguono alla ricerca dell’intesa decisiva. Inzaghi ci punta molto: vuole la Lu-La per puntare con decisione al ventesimo Scudetto.