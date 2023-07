Il mercato dell’Inter è attivo su vari fronti e anche quello degli esterni potrebbe offrire soluzioni interessanti per il club nerazzurro. Secondo calciomercato.it, infatti, sarebbe seguito con attenzione il profilo di Ferdi Kadioglu, esterno destro del Fenerbahce classe 1999.

Il turco potrebbe diventare l’alternativa a Dumfries nel caso dovesse arrivare un’offerta allettante per l’olandese. Tuttavia, il prezzo di Kadioglu potrebbe non essere accessibile per le casse nerazzurre: circa 25 milioni.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Dumfries è stata una possibilità concreta negli scorsi mesi, ma ad oggi la situazione sembra essersi un po’ congelata. Con un’offerta congrua, tuttavia, i nerazzurri potrebbero comunque aprire alla cessione, sebbene le risorse economiche per il sostituto non siano moltissime.