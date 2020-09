Mercato – Llorente ancora nei pensieri dell’Inter come vice Lukaku: più lontano Giroud

Come anticipato nell’indiscrezione di Passione Inter poche settimane fa, Fernando Llorente è tornato ad essere una soluzione low cost per l’attacco nerazzurro. Ormai da diverso tempo il club interista è in cerca di una quarta punta che possa far rifiatare di tanto in tanto l’instancabile Romelu Lukaku in avanti. Il primo nome fino a pochi giorni fa era quello di Olivier Giroud, calciatore già vicino all’Inter nel mercato di gennaio, e chiuso definitivamente al Chelsea dagli arrivi di Werner e Havertz.

In questo momento, come ricordato da Tuttosport, il centravanti francese ha la testa alla Juventus, club in cui avrebbe un ruolo da protagonista in attacco rispetto alla formazione nerazzurra. Chi accetterebbe volentieri di fare da comprimario del belga, è invece Llorente. A Napoli non c’è più spazio per lo spagnolo dopo gli arrivi di Petagna e di Osimhen e all’Inter troverebbe l’ex allenatore Conte, ma soprattutto l’ad Marotta. Il dirigente varesino apprezza moltissimo le doti umane dell’attaccante ed ha mantenuto un ottimo rapporto dopo l’esperienza condivisa a Torino.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<